تركيا تدعو إلى هدنة ممتدة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إلى هدنة ممتدة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال قالن إن بلاده تبذل جهوداً لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الاشتباكات بين الطرفين، مؤكداً ضرورة تمديد الهدنة المؤقتة في أوكرانيا.

وتحدث، خلال لقاء مع قناة «سي إن إن انترناشيونال»، اليوم، عن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، معلِّقاً على الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا لمدة 36 ساعة في أوكرانيا.

وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجدد فيهما دعوته إلى إعلان هدنة مؤقتة بين الجانبين، علاوة إلى دعوته لهدنة متبادلة، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف متحدث الرئاسة التركية: «هذه (الهدنة) يجب ألا تقصر على 36 ساعة، بل يجب أن تمتد إلى أبعد من ذلك».

وبيّن أن الهدنة لم تعلَن من جانب الطرفين بعد، متابعاً: «هذا يُظهر المدى الذي وصلت إليه الحرب من طريق مسدود».

وشدد أن كلا الطرفين ليسا بموقع يمكّنهما من تحقيق نصر حاسم في أرض المعركة، منوهاً بأن تركيا ستواصل جهودها من أجل هدنة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، وخاصة المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وأوضح أن القصف الروسي هو الذي يطيل أمد هذه الحرب ويزيد تعقيد التفاوض.

وأمر بوتين قواته، الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، عقب نداء من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، طالب خلاله بتنفيذ هدنة خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

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