روسيا: سنلتزم بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "السبت" إن قواتها في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس، حتى منتصف الليل على الرغم من رفض أوكرانيا عرض الهدنة.

وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها ردت نيران المدفعية فقط عندما أطلقتها القوات الأوكرانية. وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات بقصف مناطق مدنية.

ورفضت أوكرانيا عرض موسكو وقف إطلاق النار ووصفته بأنه حيلة هزلية تهدف إلى منح القوات الروسية فرصة للراحة وإعادة التسلح وقالت إنها ستواصل محاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو.

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