ربما بسبب التهديد بوجود قنبلة.. هبوط اضطراري لطائرة يابانية دون وقوع إصابات

المصدر: رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن طائرة لشركة جيت ستار هبطت اضطراريا في مطار في منطقة أيشي بوسط اليابان اليوم السبت أثناء توجهها من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت إن.إتش.كيه عن الشرطة قولها إن التهديد بوجود قنبلة ربما تسبب في الهبوط الاضطراري.

وأضافت أن الهبوط والإقلاع في المطار معلق حاليا بسبب التطوير.

ويقع المطار في قلب منطقة أيشي الصناعية في اليابان.

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