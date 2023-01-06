رياح عاتية وأمطار غزيرة تضرب كاليفورنيا وتوقع قتلى

المصدر: رويترز

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تسببت عاصفة شديدة قادمة من المحيط الهادي في رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة في أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية لليوم الثاني أمس الخميس ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل وتعطيل السفر على الطرق.

وأُعلنت وفاة اثنين على الأقل جراء العاصفة منذ يوم الأربعاء، أحدهما طفل صغير بعد سقوط شجرة على منزل متنقل في شمال كاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن حجم السيول والخسائر في الممتلكات عند بدء انحسار العاصفة أمس الخميس كان أقل مما توقعه الكثيرون، فقد حذر خبراء الأرصاد من أن المزيد سيأتي قريبا.

وقالت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية إن من المتوقع هبوب العاصفة التالية في وقت متأخر من اليوم الجمعة، مما ينذر بحدوث سيول وانهيارات طينية في أماكن مشبعة بالمياه بسبب الأمطار الغزيرة المتكررة.

وأضافت أن أكثر المناطق عرضة للخطر هي الموجودة على سفوح التلال التي جُردت من الغطاء النباتي نتيجة لحرائق الغابات في السابق.

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