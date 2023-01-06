مسيرة حاشدة في كوريا الشمالية لدعم أهداف الحزب الحاكم

المصدر: د ب أ

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نظمت كوريا الشمالية مسيرة حاشدة في بيونغ يانغ للحث على دعم الأهداف الاقتصادية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي للحزب الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن حوالي 100 ألف عامل وطالب وأعضاء من حزب العمال الحاكم شاركوا في الحدث الذي أقيم في استاد أول مايو في بيونغ يانغ أمس الخميس، وتعهدوا بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب الذي عُقد من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي.

وحدد الاجتماع، الذي استمر 6 أيام، مهام السياسة الرئيسية للعام الجديد، مثل زيادة الإنتاج الاقتصادي وبناء المزيد من المساكن، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم ديوك-هون" والعضو المناوب في المكتب السياسي للحزب "كيم سو-جيل"، حضروا المسيرة.

وأضافت أن "كيم سو-جيل" دعا في كلمة إلى بذل المزيد من الجهود نحو زيادة توليد الكهرباء وتحقيق هدف البلاد لبناء 50 ألف منزل في العاصمة بحلول العام 2025، بينما حث على الولاء للزعيم "كيم جونج-أون".

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