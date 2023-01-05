بايدن: بوتين يحاول "تنفس الصعداء" عبر اقتراح الهدنة

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، رداً على سؤال عن اقتراح موسكو بشأن الهدنة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول تنفس الصعداء" بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة.

وقال الكرملين إن بوتين أمر بوقف إطلاق النار اعتباراً من منتصف نهار غد الجمعة، بعد دعوة من بطريرك موسكو كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إلى هدنة بمناسبة عيد الميلاد.

ورفضت أوكرانيا عرض بوتين، قائلة إنه لن تكون هناك هدنة إلى أن تسحب روسيا قواتها من الأراضي المحتلة.

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