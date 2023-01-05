أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن واشنطن تدرس توريد مركبة برادلي القتالية إلى أوكرانيا.

ووفقا للجيش الأمريكي، عادة ما تكون المركبة القتالية المدرعة المتوسطة مجهزة بمدفع ومدفع رشاش وصواريخ خارقة للدروع ويمكن أن تعمل كناقلة جنود.

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي مطروحا على الطاولة، أجاب بايدن بنعم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأبلغت فرنسا أوكرانيا أمس الأربعاء أنها ستزودها بـ"دبابات قتالية خفيفة".

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