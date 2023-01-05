مقتل 8 في غارات على معاقل لـ "داعش" في أفغانستان

المصدر: رويترز

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قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الخميس إن ثمانية أشخاص قتلوا واعتُقل سبعة بعد غارات على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في أفغانستان.

وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر، عن الغارات التي نُفذت أمس الأربعاء، "كان لهؤلاء الأعضاء دور رئيسي في الهجوم على الفندق (الذي يرتاده) الصينيون ومهدوا الطريق لأعضاء أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان للقدوم إلى أفغانستان".

وأضاف أن "الكثير من الأسلحة والمتفجرات سقطت في أيدي قوات الأمن".

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