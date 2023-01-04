الخارجية الروسية: أي محاولة لإبعاد موسكو عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

المصدر: د ب أ

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أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أن أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة، "محكوم عليها بالفشل".

وقال سافرونكوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة (الشرق الأوسط)، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل "اللجنة الرباعية" (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن التسوية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحاول "خصخصة" الصراع العربي الإسرائيلي بالكامل، مضيفا أن أي محاولات لحل "مثل هذه المسائل المعقدة من نوعها تعتبر مهمة مستحيلة".

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