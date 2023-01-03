مقتل 63 جندياً روسياً بضربات صاروخية أوكرانية عشية العام الجديد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت روسيا أن 63 جنديا قتلوا في ضربات صاروخية أوكرانية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا عشية العام الجديد، بينما أعلنت كييف عن ليلة خامسة على التوالي من هجمات الطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الإثنين إن الصواريخ استهدفت أماكن تسكين مؤقتة في ماكيفكا بالقرب من دونيتسك.

وهذا هو أكبر عدد من الجنود القتلى الذين تعلن روسيا عن مقتلهم في مكان واحد منذ بدء عمليتها العسكرية في فبراير.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القتلى كانوا من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم خلال التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتردد أنهم تجمعوا في مبنى للاحتفال بالعام الجديد.

في غضون ذلك، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن تضرر البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أثر أيضا على توفير التدفئة، جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدار خمس ليال متتالية في جميع أنحاء أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال كليتشكو صباح أمس الاثنين إن إمدادات المياه تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف كليتشكو أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما تلقى العلاج في المستشفى إثر تضرر مبنى سكني في انفجار بأحد الأحياء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز