حاكم كييف يحذر من هجمات بطائرات مسيّرة

المصدر: رويترز

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حذر حاكم منطقة كييف، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من تعرُّض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرقي أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة «تيليغرام»: «تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة».

وأضاف كوليبا: «ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد».

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إدارياً إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.

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