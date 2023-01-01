زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب كاليفورنيا

المصدر: رويترز

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وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتراً.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجات في 20 ديسمبر، ما أدى إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطاً زلزالياً متكرراً نسبياً، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجات تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.

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