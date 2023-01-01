مستشار زيلينسكي يكشف تغيراً جديداً في الحرب مع روسيا

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤول بارز في كييف، اليوم، عن تغير جديد في نوع الحرب مع روسيا.

وأوضح ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فلوديمير زيلينسكي، أن موجة الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على مدن أوكرانية مع مطلع العام الجديد أكدت أن روسيا لم يعد لديها أي أهداف عسكرية.

وكتب بودولياك، على «تويتر»، أن موسكو غيرت استراتيجيتها بعد 10 أشهر من الحرب الطاحنة ضد جارتها.

وقال: «القصف الجماعي لمراكز المدن الكبرى في أوكرانيا ليلة 31 ديسمبر إلى أول يناير يكشف عن تغير جديد في نوع الحرب».

وأضاف: «روسيا لم يعد لديها أي أهداف عسكرية. إنها تحاول قتل أكبر عدد من المدنيين، وتدمير أكبر عدد ممكن من المواقع المدنية. الحرب من أجل الحرب».

وشنَّت روسيا مجموعة من الهجمات بطائرات مسيرة ضد المدن الأوكرانية في الساعات الأخيرة من عام 2022.

وأفادت القيادة العسكرية الأوكرانية أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من نوع «شاهد» قبل أن تصل إلى أهدافها.

وكانت العديد من الطائرات تستهدف كييف ومدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

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