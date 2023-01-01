أوكرانيا تعلن تكبيد الروس خسائر فادحة في باخموت

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني أنه ألحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في باخموت، تلك المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا، والساحة لمعارك شرسة منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا، سيرهي تشيريفاتي، مساء اليوم الأحد، إن نحو 170 جندياً روسياً قتلوا في معارك للسيطرة على تلك المدينة التي مزقتها الحرب يوم أمس السبت.

ووصف تشيريفاتي ذلك بأنه "خط تجميع القتلى للمحتلين الروس"، وقال إن ما لا يقل عن 200 آخرين من الروس أصيبوا.

ولم تعلق موسكو على ذلك، كما يتعذر التأكد بشكل فوري من روايات ساحة القتال في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وتسعى القوات الروسية بلا هوادة للسيطرة على باخموت التي أصبحت جائزة رمزية لموسكو، رغم أن محللين يرون أنها ليست ذات قيمة استراتيجية.

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