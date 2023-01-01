بوتين يتعهد بحماية الأراضي التاريخية لروسيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تمنياته بمناسبة رأس السنة، أن «الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب» روسيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.

وقال بوتين إن عام 2022 تميّز «بأحداث حاسمة جداً ومهمة ترسي الأسس لاستقلالنا الحقيقي». وأضاف، متحدثاً إلى جانب جنود حاربوا في أوكرانيا ومنحهم أوسمة «لهذا السبب، نحارب اليوم لحماية شعبنا في أراضينا التاريخية، في الكيانات الجديدة المكوّنة لروسيا»، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمّها. وانتقد الرئيس الروسي «حرب عقوبات حقيقية شنّها (الغرب) علينا»، مضيفاً «أولئك الذين بدأوها توقعوا التدمير الكامل لصناعتنا وأموالنا ووسائل نقلنا. لم يحدث ذلك». واتهم الأمريكيين والأوروبيين بـ«استغلال أوكرانيا وشعبها ..لإضعاف روسيا وتقسيمها». وتابع الرئيس الروسي «كان الغرب يكذب في شأن السلام وكان يستعدّ للعدوان. واليوم، لا يخجل من الاعتراف بذلك بشكل مكشوف». وأضاف «معاً، سنتجاوز جميع الصعوبات ونحافظ على بلادنا عظيمة ومستقلة. سنمضي قدماً وننتصر من أجل مصلحة عائلاتنا ولمصلحة روسيا».

تحذيرات

ميدانياً، هاجمت روسيا مرة أخرى العاصمة الأوكرانية كييف بعشرات من صواريخ كروز. وانطلقت تحذيرات من غارات بمختلف أنحاء أوكرانيا. وأعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني أن الجيش الروسي استهدف مدناً أوكرانية عدة بإطلاقه 20 صاروخاً، وخصوصاً من قاذفات قنابل، لافتاً إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها. وقال زالوجني عبر تليغرام «أطلق أكثر من 20 صاروخاً جوياً عابراً بوساطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز تو - 95 ام اس من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية. إن قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخاً».

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