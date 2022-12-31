مالي تسجن جنوداً من ساحل العاج 20 عاماً بتهمة التآمر ضد الحكومة

المصدر: رويترز

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حكمت محكمة في مالي أمس الجمعة على 46 جنديا من ساحل العاج بالسجن 20 عاما وعلى ثلاثة آخرين غيابيا بالإعدام بتهمة التآمر ضد الحكومة.

وكان 49 جنديا من ساح العاج اعتُقلوا في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو وأُطلق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق. وتسبب الاعتقال في نزاع دبلوماسي بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.

ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة، فيما قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

ووُجهت إلى الجنود تهمة محاولة تقويض أمن الدولة في أغسطس، وأُدينوا في محاكمة بدأت أول أمس الخميس وانتهت أمس الجمعة، قبل انتهاء المهلة في أول يناير التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للإفراج عنهم أو مواجهة عقوبات.

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