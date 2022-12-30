ستولتنبرغ يدعو لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

المصدر: رويترز

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دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفقا لمقابلة نُشرت اليوم الجمعة.

وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد. من مصلحتنا الأمنية جميعا التأكد من أن أوكرانيا تنتصر وأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يفوز".

وأضاف أنه ربما من الأهم أن تتلقى أوكرانيا ما يكفي من الذخيرة للأنظمة الموجودة بالفعل، مضيفا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب وجهه لمجموعة من القادة الغربيين مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي للمساعدة في جهود مواجهة روسيا.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وذكر ستولتنبرغ في المقابلة أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام.

وقال "نعلم أن معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات، وربما هذه الحرب أيضا، لكننا نعلم أن ما يمكن أن تحققه أوكرانيا في هذه المفاوضات يعتمد بشكل وثيق على الوضع العسكري".

وتسببت الحرب المستمرة منذ 11 شهرا في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وتركت مدنا في حالة خراب وزعزعت الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

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