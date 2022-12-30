زاخاروفا: محاولة أوكرانيا طرد روسيا من مجلس الأمن مثل"قراءة عمل خيالي"

المصدر: د ب أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن دعوات أوكرانيا لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، ليس لها أساس في القانون الدولي أو الواقع.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي عن الاقتراحات الأوكرانية الأخيرة إن "من الممتع الاستماع إليها. إنها مثل قراءة بعض الأعمال الخيالية، فهي لا تمت بصلة بالقانون الدولي، أو الواقع أو الدبلوماسية".

كما قالت إن أوكرانيا استخدمت "منطقا ملتويا" للتأكيد على أن روسيا لا يمكن أن تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي بسبب أن موسكو، كما يتم الزعم، لم تمض في العملية القانونية لاكتساب تلك المكانة.

كان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح في العشرين من ديسمبر الجاري أن كييف تستعد لاتخاذ خطوات رسمية لنزع العضوية عن روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أقر بأن العملية لن تكون سهلة للبدء فيها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مرات عدة إنه من المستحيل سحب عضوية روسيا من مجلس الأمن.

كما ترى الولايات المتحدة أنه لا يمكن تغيير قواعد الأمم المتحدة لتجريد روسيا من مقعدها في مجلس الأمن.

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