بعد إسقاط صاروخ أوكراني .. روسيا البيضاء تستدعي سفير كييف

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الخارجية في روسيا البيضاء إنها استدعت السفير الأوكراني للاحتجاج بعد أن قالت إنها أسقطت صاروخ دفاع جوي أوكراني فوق أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز "طلبنا بأن تقوم أوكرانيا بتحقيق شامل في كل الملابسات المتعلقة بإطلاق الصاروخ ومحاسبة المسؤولين عن ذلك واتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل. "تكرار ذلك" قد يؤدي إلى تبعات كارثية للجميع".

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز إس-300 صباح اليوم "الخميس" خلال واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا منذ بدء الحرب.

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