بوتين وشي يناقشان القضايا "الأكثر إلحاحاً" غداً

المصدر: رويترز

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عبر رابط فيديو، غداً الجمعة، لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الخميس: "أولاً وقبل كل شيء، سيبحثان العلاقات الثنائية الروسية الصينية".

وأضاف: "بالطبع سيكون من المهم جداً تبادل وجهات النظر بشأن المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحاً، تلك الأقرب إلينا في روسيا، وتلك الأقرب إلى الصين"، دون تقديم تفاصيل محددة.

وتسعى موسكو إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع بكين منذ شنت حربها في أوكرانيا في فبراير الماضي. ووقع البلدان شراكة استراتيجية "بلا حدود" قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

وزادت مشتريات بكين من النفط والغاز الروسيين منذ فرضت الدول الأوروبية عقوبات على روسيا، فيما تدعم موسكو علانية موقف شي بشأن تايوان وتتهم الغرب بمحاولة اختلاق صراع حول وضع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

ويبدو شي متحفظاً في بعض الأحيان بشأن العملية الروسية في أوكرانيا. وأقر بوتين علناً في سبتمبر الماضي بأن نظيره الصيني لديه "قلق" بشأن تحركات روسيا.

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