أوكرانيا: ضربات صاروخية روسية جديدة على كييف ومدن أخرى

المصدر: رويترز

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أعلنت أوكرانيا عن وقوع موجة جديدة من الضربات الصاروخية الروسية صباح اليوم الخميس حيث سمع دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد وقال مسؤولون إن الانفجارات سُمعت في عدة مدن من بينها كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا تواصل هجوما ليليا شنته بطائرات مسيرة من خلال مهاجمة البلاد "من اتجاهات مختلفة" بصواريخ كروز تنطلق من الجو والبحر.

وأضافت أنه ربما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن أكثر من 120 صاروخا أُطلقت على أوكرانيا.

وكتب على تويتر "ننتظر مقترحات أخرى من ’قوات حفظ السلام’ بشأن تسوية سلمية"، في إشارة إلى دعوات روسيا إلى حل يوقف الحرب التي بدأتها في 24 فبراير.

وأعلن رؤساء بلديات كييف ولفيف وخاركيف وقوع انفجارات في مدنهم وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن حركة القطارات تأخرت بالعديد من الخطوط نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام أن العاصمة قد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي وحث السكان على شحن هواتفهم وتخزين المياه.

وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة.

وشنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية في الأشهر الماضية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي أو دفع السلطات لقطع التيار في حالات أخرى.

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