بابا الفاتيكان السابق بنديكت "مريض للغاية "

المصدر: د ب أ

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أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن سلفه البابا الفخري بنديكت السادس عشر "مريض للغاية ".

وطلب فرنسيس من المؤمنين الكاثوليك في نهاية قداس عام في الفاتيكان "أداء صلاة خاصة" لبنديكت البالغ من العمر 95 عاماً.

وقال فرنسيس "تذكروه فهو مريض للغاية. اطلبوا من الرب أن يريحه ويدعمه " .

ولم يقدم فرنسيس المزيد من التفاصيل بشأن حالة بنديكت الصحية.

ويعيش بنديكت بافاري المولد الذي كان اسمه جوزيف راتسينجر قبل أن ينتخب بابا، في عزلة نسبية في دير بالفاتيكان منذ استقالته في 2013.

وتردد منذ شهور أن بنديكت ضعيف جسدياً وبالكاد يمكنه التحدث.

استقال بنديكت في 28 فبراير 2013 وهو أول حبر أعظم يقدم على مثل هذه الخطوة خلال قرابة الـ600 عام. وهذا أفسح المجال لانتخاب خلفه الأرجنتيني فرنسيس.

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