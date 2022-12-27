ميلوني تؤكد دعمها لأوكرانيا وتدعو زيلينسكي لزيارة روما

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان إنها أكدت اليوم "الثلاثاء"دعم حكومتها الكامل" لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر، من أشد المؤيدين لكييف، على الرغم من الخلاف حول هذه القضية داخل ائتلافها اليميني الحاكم وانقسام الرأي العام.

وقال مكتبها "ميلوني جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ولإصلاح البنية التحتية للطاقة و(للعمل) من أجل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل".

وفي وقت سابق اليوم، شكر زيلينسكي رئيسة الوزراء الإيطالية عبر تويتر على "تضامنها ودعمها الشامل"، وقال إن روما تدرس تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وقال مكتب ميلوني اليوم إنها "أكدت عزمها" على زيارة كييف ودعت زيلينسكي إلى زيارة روما.

وكان زيلينسكي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في أول رحلة خارجية له منذ بداية العمليات العسكرية الروسية يوم 24 فبراير.

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