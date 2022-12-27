الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد

المصدر: د ب أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن روسيا لم تتبع أبدا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف: "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، في وقت سابق من أمس الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا: "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وأشار كوليبا أيضا إلى أن الدبلوماسية تلعب دورا مهما في إنهاء الصراع.

وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة، لكنهم يرفضون ذلك.

وترغب روسيا في التفاوض على أساس الوضع الحالي للجبهة.

من جهةأخرى، تطالب كييف الآن بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للقمة.

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