أوكرانيا: فرق التفتيش الروسية تعطل سفن الحبوب في "البوسفور"

المصدر: د ب أ

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ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن فرق التفتيش الروسية تعطل سفن نقل الحبوب الأوكرانية في مضيق البوسفور في تركيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة البنية التحتية الأوكرانية قولها، عبر حسابها على فيسبوك، إن 99 سفينة يتم تعطيلها حالياً، من بينها 73 سفينة متجهة إلى الموانئ الأوكرانية من أجل تحميلها، و22 سفينة تبحر في طريقها إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضافت الوزارة أن تسع سفن تحمل الحبوب الأوكرانية بغرض التصدير أبحرت من ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

ويذكر أنه بموجب اتفاق دولي، تقوم فرق من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بتفتيش السفن العابرة من وإلى الموانئ الأوكرانية للتأكد من أنها لا تحمل بضائع أو أفراداً غير مصرح بهم.

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، قد صرح أمس الأحد، بأن 585 سفينة محملة بـ 15 مليونًا و80 ألف طن من الحبوب انطلقت من موانئ أوكرانية بين أول أغسطس الماضي و25 ديسمبر الحالي عبر "ممر الحبوب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير بخصوص حجم البضائع المنقولة عبر "ممر الحبوب" في البحر الأسود، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى توقف عمليات نقل الحبوب من أوكرانيا التي تعتبر أهم مركز للحبوب في العالم.

وقال: "وبعد هذا التطور، أجريت تحركات دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ونتيجة لها استؤنفت عمليات نقل الحبوب".

وأضاف: "في الفترة ما بين أول أغسطس و25 ديسمبر، انطلقت 585 سفينة محملة من موانئ مدن أوديسا وكورنومورسك ويوزهني الأوكرانية، وتجاوز مجموع حجم الحمولة الـ 15 مليونًا و80 ألف طن".

وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعًا مختلفًا من البضائع بما في ذلك الشعير والقمح وفول الصويا وطحين دوار الشمس ونخالة القمح والبازلاء وبذور دوار الشمس وشمندر سكري وزيت دوار الشمس وبذور الشلجم (كانولا) والذرة وزيت فول الصويا.

وذكر قره إسماعيل أوغلو أن 171 من أصل 585 سفينة نقلت حمولتها إلى الموانئ التركية، مبينًا أن حجم البضائع التي وصلت الموانئ التركية بلغت مليونين و247 ألفًا و564 طناً.

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