محادثات بين الرئيسين الروسي والصيني الأسبوع الجاري

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب.

وأعلن بوتين وشي عن شراكة "بلا حدود" بين البلدين عندما زار الزعيم الروسي بكين في فبراير قبل ثلاثة أسابيع من الحرب الأوكرانية.

ومع إدانة الدول الغربية للحرب الروسية في أوكرانيا وفرضها عقوبات على الاقتصاد الروسي، اكتسبت الشراكة مع الصين أهمية أكبر بالنسبة لبوتين على الرغم من أنه أقر في سبتمبر بوجود "أسئلة ومخاوف" لدى الصين إزاء الوضع في أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز