مقتل ثلاثة عسكريين نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة ساراتوف

المصدر: رويترز

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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن ثلاثة عسكريين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية " في 26 ديسمبر وفي نحو الساعة 01.35 بتوقيت موسكو تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف.

"ونتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار بجروح قاتلة".

وأضافت الوزارة أن معدات الطيران لم تتضرر.

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