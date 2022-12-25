مصرع 6 بحادث تحطم حافلة في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم، بعد أن سقطت حافلة في نهر شمال غربي إسبانيا، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم.

وبعد سقوط الحافلة في نهر ليريز في وقت متأخر من ليلة أمس، اعتُبر أحد الركاب في عداد المفقودين اليوم، وفقاً لخدمات الطوارئ الإسبانية.

وتم انتشال السائق (63 عاماً) وراكبة أحياء، بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث يوم أمس.

وتم انتشال جثتين، أمس، والأربعة المتبقين على مدار اليوم، وفقاً لخدمات الطوارئ.

ولم تحدد السلطات بعد هوية الضحايا، ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة متجهة من فيجو إلى لوجو وعلى متنها تسعة أشخاص، عندما سقطت من فوق جسر بالقرب من بيدري في وقت متأخر من المساء، وتم إنقاذ السائق وأحد الركاب الثمانية.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحافلة كانت في وضع يتعذر الوصول إليه للغاية ومغمورة تقريباً بالمياه.

ونزل عمال الإنقاذ من الجسر للوصول إلى الحافلة، وعاق التيار القوي والأمطار عملهم.

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