كييف: جرح 70 ضابطاً روسياً بعد هجوم في خيرسون

المصدر: د ب أ

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أصيب ما لا يقل عن 70 ضابطاً روسياً، بعد هجوم على مركز قيادة روسي في منطقة خيرسون جنوبي البلاد، وفقاً للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولم يتضح عدد القتلى، لكن 70 ضابطاً على الأقل أصيبوا بعد أن هاجمت قوات كييف خلال اجتماع في قرية زابارين.

وهاجم المقاتلون الأوكرانيون مراكز القيادة ومراكز القيادة الروسية مراراً منذ بداية الحرب، وتحديد مواقعهم من خلال مراقبة حركة المرور اللاسلكية أو شبكة الهاتف المحمول.

وقُتل العديد من كبار الضباط الروس في هجمات مماثلة.

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