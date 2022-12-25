وزير خارجية الصين: مستعدون لتنمية علاقاتنا بالهند

المصدر: د ب أ

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أبدى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأحد، استعداد بلاده للعمل مع الهند من أجل "نمو قوي وثابت" للعلاقات الثنائية، وأكد أن البلدين ملتزمتان بدعم الاستقرار في المناطق الحدودية، حيث تسود توترات منذ عام 2020.

ووفقاً لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، قال وانج في كلمة بندوة عن الوضع الدولي وعلاقات الصين الخارجية في عام 2022، إن كلا البلدين يحتفظان باتصال عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية.

وقال وانج، الذي تم تصعيده إلى المكتب السياسي النافذ بالحزب الشيوعي الحاكم، خلال مؤتمر الحزب الأخير، إن "الصين والهند تحتفظان باتصالات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وأن كلا البلدين يدعمان الاستقرار بالمناطق الحدودية".

كانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، في اشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاماً، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً، وأربعة جنود صينيين.

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