مصرع 8 أشخاص في الهند بعد عودتهم من مزار ديني

المصدر: د ب أ

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية تاميل نادو لدى عودتهم من معبد ساباريمالا غربي الهند، إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في واد، حسبما ذكر مسؤول كبير في المنطقة أمس.

وأعرب رئيسا وزراء ولايتي تاميل نادو وكيرالا، إم كيه ستالين وبينارآيي فيجايان على الترتيب عن تعازيهما لذوي الضحايا، حسبما ذكرت وكالة برس ترست أوف إنديا الهندية.

وأعلن رئيس وزراء ولاية تاميل نادو عن تعويضات بقيمة 200 ألف روبية هندية لأقارب كل ضحية من الضحايا.

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