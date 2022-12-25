إعلان حالة الطوارئ بقطاع الكهرباء في تكساس

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية حالة طوارئ في تكساس، مشيرةً إلى نقص الكهرباء حيث تسبب شتاء القطب الشمالي في توقف محطات توليد الكهرباء.

ويسمح أمر الطوارئ للهيئة المشغلة للشبكة في الولاية بتجاوز حدود معينة لتلوث الهواء لزيادة التوليد وسط طلب قياسي على الكهرباء في الولاية.

وطلب مجلس "إلكتريك ريليابلتي" في تكساس، الذي تضم منطقة خدمته 90% من عملاء الكهرباء في تكساس، أمر الطوارئ، محذراً من أنه قد يحتاج إلى اللجوء الترشيد وقطع التيار الكهربائي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت وزارة الطاقة في أمرها: «في حين أن الغالبية العظمى من وحدات التوليد في المنطقة التي يشملها المجلس تواصل العمل دون أي مشكلة، فقد واجه عدد صغير من الوحدات صعوبات في التشغيل بسبب الطقس البارد أو تقليص استهلاك الغاز".

وجاء في الأمر إن 11 ألف ميغاوات من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز، و4 آلاف ميغاوات من الرياح و1700 ميغاوات من الطاقة الشمسية قد انقطعت أو انخفضت بسبب الظروف الجوية.

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