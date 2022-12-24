ارتفاع حصيلة القتلى في الانهيار الأرضي بماليزيا إلى 31 شخصاً

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى بعد الانهيار الأرضي في أحد مواقع التخييم في ماليزيا إلى 31 قتيلا.

وذكرت وكالة أنباء برناما الحكومية أنه تم العثور على آخر شخص مفقود اليوم السبت، وهو صبي يتراوح عمره بين سبعة أعوام إلى 12 عاما.

وتم العثور على جثته في كيس نوم وجد على عمق يزيد عن متر تحت سطح الأرض.

تعرض موقع التخييم في باتانج كالي الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، لانهيار أرضي منتصف كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقع الحادث على مقربة من مرتفعات جنتنج ذات الشعبية السياحية، وهي منطقة لقضاء العطلات ومعروفة بمنتجعاتها المرتفعة على قمم الجبال.

تمكنت السلطات من إنقاذ 61 شخصا، وأصيب بعضهم بجروح.

ووفقا للسلطات لم يكن لدى مشغلي الموقع الترخيص اللازم لإقامة المخيم.

وذكر تحقيق أجرته السلطات أنه قد يكون سبب الانهيار الأرضي، ضمن احتمالات أخرى، هو تدفق المياه الجوفية بالقرب من موقع المخيم.

كان ما يصل إلى 450 ألف متر مكعب من التربة تعرضت لانزلاق جراء الحادث.

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