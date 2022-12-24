محللون أمريكيون: مؤشرات لهجوم روسي على أوكرانيا من بيلاروس

المصدر: د ب أ

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ذكر معهد "دراسات الحرب" الأمريكي، أن روسيا تظهر مؤشرات محتملة لشن هجوم على شمال أوكرانيا من بيلاروس.

وذكر الجيش الأوكراني أيضاً، اليوم السبت، أن روسيا نقلت بعضاً من الكتائب العسكرية إلى هناك.

وذكر خبراء المعهد في تقرير، صدر مساء أمس الجمعة، إن مثل هذا الهجوم مازال مستبعداً، لكن الخطر المحتمل يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وكان ينظر إلى إقامة مستشفى ميداني في بيلاروس مؤشراً على أن روسيا ربما تهاجم من هناك.

وذكر المعهد "المستشفيات الميدانية ليست ضروية للتدريبات وربما تشير إلى استعداد لعمليات قتالية".

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