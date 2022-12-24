العاصفة الشتوية الشديدة تضرب مفاصل الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة عن توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص فيما تراجعت درجات الحرارة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى صباح اليوم السبت، أظهرت منصة فلايت أوير التي تتبع الرحلات الجوية وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية بالولايات المتحدة. وكان مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي الأكثر تضررا من العاصفة.

وأثرت انقطاعات الكهرباء على أكثر من 4ر1 مليون منزل وشركة، فيما امتدت الانقطاعات عبر أكثر من 25 ولاية من مين إلى تكساس.

وأضافت هيئة الطقس الوطنية أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي طالت أكثر من مئتين مليون أمريكي -نحو 60 % من البلاد- أمس الجمعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز