الحكومة الإيطالية تفوز بثقة مجلس النواب بشأن ميزانية 2023

المصدر: رويترز

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فازت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بسهولة في تصويت على الثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة للعام 2023 قبل موعد نهائي في نهاية العام.

ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني عجز الميزانية في العام المقبل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 في المئة وخصصت أكثر من 21 مليار يورو (22.3 مليار دولار) للإعفاءات الضريبية والمكافآت لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة.

ومن بين العديد من الإجراءات الأخرى، تخفض الميزانية أيضا سن التقاعد وتقدم حوافز مالية لتشجيع التوظيف بعقود مفتوحة.

وفازت الحكومة بأغلبية 221 صوتا مقابل 152 صوتا.

وإذا لم تحدث أي مفاجآت، فمن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل.

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