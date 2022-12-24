تعطل عربات الترام والترولي في كييف للنقص الحاد في الكهرباء

المصدر: د ب أ

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بسبب النقص الحاد للكهرباء جراء الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية، تم تعليق النقل العام من عربات الترام والترولي في العاصمة كييف في الوقت الراهن.

وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو مساء أمس الجمعة أنه سيتم استخدام 222 حافلة عادية إضافية، بدلا منها.

وقال إن خدمة المترو لم تتأثر بإجراءات ترشيد الطاقة تلك. وقال على منصة تليغرام إن "المترو يعمل". ويبلغ الآن طول خط شبكة المترو، الذي تم افتتاحه في العام 1960، حوالي 70 كيلومترا.

وتسببت الهجمات المتكررة على شبكة الطاقة الأوكرانية في إحداث أضرار بالغة، لا سيما في كييف. وقال كليتشكو في بداية هذا الأسبوع إنه يمكن تلبية 50% فقط من احتياجات الطاقة الكهربائية في المدينة التي يقطنها 3 ملايين شخص.

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