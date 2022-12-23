الاتحاد الأوروبي يجمد نحو 22 مليار يورو من مخصصات المجر

المصدر: د ب أ

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قررت المفوضية الأوروبية تجميد كافة أموال صناديق الارتباط المخصصة للمجر تقريبا، التي تصل قيمتها إلى 22 مليار يورو، حتى تبدد البلاد المخاوف من الاحتيال والفساد، في ضربة اقتصادية لحكومة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجاء في تقييم المفوضية أن المجر لم تف بالشروط اللازمة لتلقي التمويلات الإقليمية، التي يتم استغلالها لتعزيز الارتباط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأقل ثراء ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27.

وذكر المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسماكر في رسالة: "طالما لم يتم الوفاء بالشروط التمكينية، لا يمكن أن تسدد المفوضية النفقات المرتبطة بها المدرجة في مطالبات السداد التي قدمتها المجر".

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