برد قارس يكتنف معظم أنحاء أمريكا مع ترقب عاصفة شتوية قوية

المصدر: رويترز

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ساد برد قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة مصحوبا بعاصفة شتوية ضخمة تتجمع في الغرب الأوسط مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات لنحو ثلثي السكان من الطقس القاسي، مما يربك خطط السفر لملايين الأمريكيين.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد في مطلع الأسبوع، من المتوقع أن تتطور العاصفة التي تلوح في الأفق إلى "إعصار قنبلة"، مما يؤدي إلى إطلاق ثلوج كثيفة تعيق الرؤية من السهول الشمالية ومنطقة البحيرات العظمى إلى أعالي وادي مسيسيبي وغرب نيويورك.

ومن المتوقع أن يمتد البرد القارس الذي اشتد بسبب الرياح العاتية إلى أقصى الجنوب حتى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ونشرت السلطات تحذيرات من برد قارس عبر ولايات ساحل الخليج، تكساس ولويزيانا وألاباما وفلوريدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن الإعصار القنبلة قد يطلق العنان لتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 1.25 سنتيمتر في الساعة مدفوعة برياح شديدة القوة، مما يحد من الرؤية إلى ما يقرب من انعدامها تماما.

وتم إلغاء أكثر من 5000 رحلة جوية أمريكية كانت مقررة ليومي الخميس والجمعة.

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