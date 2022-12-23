كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بالذخيرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة تقريرا إعلاميا يابانيا عن إرسالها ذخائر إلى روسيا عن طريق السكك الحديدية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم تفصح عن اسمه، قوله إن كوريا الشمالية لم تكن لديها أي صفقات أسلحة مع روسيا.

وقال المسؤول في بيان باللغة الإنجليزية إن "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن كوريا الشمالية قدمت ذخائر لروسيا هو قمة السخف والتضليل ولا يستحق أي تعليق أو تفسير"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت صحيفة "طوكيو شيمبون" اليابانية قد ذكرت، أمس الخميس، أن كوريا الشمالية نقلت قذائف مدفعية وذخائر أخرى عبر قطار يربط بين مدينة راسون الحدودية الشمالية الشرقية في كوريا الشمالية وخاسان في روسيا المجاورة.

يذكر أن تصدير الأسلحة الكورية الشمالية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز