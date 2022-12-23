أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن روسية

المصدر: د ب أ

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أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عدد من شركات الشحن الروسية.

وتشمل قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الشركات ذات الصلة بالشحن، على سبيل المثال، معهد أبحاث الهندسة البحرية، وشركة "مورينفورمسيستم أجات"، وكذلك معهد أبحاث "بروميثيوس" التابع لشركة معهد "كورشاتوف"، ومعهد "إليكتروبريبور" ومعهد "علم المحيطات".

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيان الوزارة أنه بشكل إجمالي تم تضمين عشرة كيانات قانونية في قائمة العقوبات.

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