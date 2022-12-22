الكوليرا تقتل أكثر من 400 في مالاوي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزيرة الصحة في مالاوي، خومبيز تشيبوندا، اليوم، أن حصيلة وفيات مرض الكوليرا في بلادها تجاوزت 400 شخص، مناشدةً سكان المناطق الأكثر تضرراً الحصول على التطعيم.

وقالت تشيبوندا، في إفادة صحفية في العاصمة ليلونجوي، إن إجمالي الإصابات بلغ 13837 حالة، وإن المرض أودى بحياة 410 أشخاص منذ رصد أولى الحالات في مارس. ويبلغ معدل الوفيات الحالي 2.96 في المئة.

وأثار المرض، الذي ينتشر عن طريق المياه والغذاء الملوثين، مخاوف بين عمال الرعاية الصحية من احتمال تفاقمه، لأن معظم الحالات تم رصدها قبل بداية الفصل المطير.

وقالت تشيبوندا إن 13 من أصل 15 منطقة استُهدفت بتوزيع لقاح الكوليرا تمكنت من تغطية 83.6 في المئة منها باللقاح.

لكن الوزيرة حثت سكان مانجوتشي، وهي أكبر مركز سياحي في مالاوي ومدينة بلانتاير، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهما من أكثر المناطق تضرراً، على الحصول على اللقاحات بسرعة وتشديد إجراءات النظافة خلال موسم الاحتفالات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن أربع مناطق من المنتجعات المطلة على البحيرة في مالاوي سجلت معظم الحالات، وعلى رأسها مانجوتشي، التي سجلت أكبر عدد من الحالات بلغت 3698 إصابة و71 وفاة.

وتلقت مالاوي 2.9 مليون جرعة لقاح للكوليرا من منظمة الصحة العالمية في نوفمبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز