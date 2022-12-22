إلغاء ألفي رحلة طيران في أمريكا بسبب الطقس

المصدر: رويترز

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ألغت شركات طيران ما يقرب من ألفي رحلة جوية بالولايات المتحدة كان مقرراً لها اليوم وغداً، ما يربك خطط الآلاف للسفر لقضاء العطلات، مع تأثر مناطق شاسعة من البلاد بموجة من الطقس الشديد البرودة قبل عاصفة شتوية قوية.

وتتزامن الأحوال الجوية القاسية مع بداية موسم سفر يتجه لأن يكون واحداً من بين أكثر مواسم السفر للعطلات ازدحاماً منذ عقود.

ووفقاً لموقع «فلايت أوِير» لتتبع حركة الطائرات، فقد بلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1239 عند الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لليوم، فيما أُلغي 699 رحلة إضافية ليوم غد.

وتأثر موسم العام الماضي بتفشي كوفيد-19 بين الأطقم، ما أجبر شركات طيران على إلغاء كثير من الرحلات الجوية.

وأعلنت شركات طيران أمريكية، من بينها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، الثلاثاء، أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

وذكرت أمريكان إيرلاينز، أمس، أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية التي من المتوقع أن تؤثر في مطارات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الشرقي خلال أيام.

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