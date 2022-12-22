زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي في الصين

المصدر: رويترز

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة مادوه في ولاية غولوغ التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين صباح اليوم الخميس، بحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وقال المركز - في بيان بثته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا ” - إنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 9 كيلومترات.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال يقع على بعد 265 كم من مدينة شينينغ، عاصمة المقاطعة، وشُعر بالزلزال في شينينغ ومحافظة شينغهاي التي تبعد أكثر من 70 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وبحسب السلطات المحلية، لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر في الممتلكات.

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