زيلينسكي يُقلد بايدن ميدالية عسكرية أوكرانية في اجتماع بالبيت الأبيض

المصدر: رويترز

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض امس الأربعاء، حيث أكد له مجددا على مواصلة الدعم الأمريكي لبلاده مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للرئيس الأمريكي في اجتماع بالمكتب البيضاوي "شكرا لك أولا وقبل كل شيء. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا".

وعبّر الرئيس الأوكراني، الذي قال إنه كان يرغب في القدوم إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، عن تقديره لبايدن والكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي على دعمهم جميعا.

وقلّد زيلينسكي بايدن ميدالية أوكرانية للاستحقاق العسكري، قدمها قبطان كانت مُنحت له.

وقال بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية العام 2022 "أنت رجل العام".

وكان زيلينسكي قد قال لدى وصوله البيت الأبيض إنه سيجري محادثات مع بايدن لتعزيز قدرات كييف الدفاعية.

وسيشارك زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي ثم يذهب إلى الكونغرس في مبنى الكابيتول لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

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