الذهب يرتفع وصعود الدولار يحد من المكاسب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء واستقرت فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بتوقعات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكن صعود الدولار حال دون تحقيق المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا المزيد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 1829.2 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أواخر سبتمبر أيلول إذ أثرت التوقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية الدولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة تدريجيا إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

ورغم أن الذهب عادة ما يمثل ملاذا للتحوط ضد التضخم فإنه يميل إلى فقدان بريقه عند ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار قليلا خلال اليوم، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.18 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى1005.12 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1806.64 دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز