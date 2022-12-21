بوتين يعرب عن ثقته بالنصر في حرب أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أنه على ثقة أن روسيا ستفوز في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام قادة عسكريين.

وأضاف اليوم الأربعاء، في خطاب متلفز أثناء اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية: "أنا على ثقة من أن خطوة بخطوة سوف نحقق جميع أهدافنا".

وقد بدأ بوتين خطابه بدقيقة صمت على أرواح الجنود الذين قتلوا في الحرب، التي بدأت منذ نحو 10 أشهر.

وأوضح بوتين أن الحرب تعد تجربة قيمة لتعزيز الجيش الروسي.

وشبه القتال في أوكرانيا بالحروب النابليونية والحربين العالميتين الأولى والثانية.

ودعا لإسراع وتيرة إعادة تسليح الجيش وتحديثه.

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