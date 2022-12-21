زيلينسكي يزور واشنطن اليوم في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع في البيت الأبيض اليوم الأربعاء فيما ستكون زيارة مفاجئة تتزامن مع نية الإدارة الأمريكية إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وستمثل هذه الزيارة أول رحلة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من هذا العام.

ورفض البيت الأبيض التعليق على زيارة محتملة أو إعلان من جانب بايدن أو إعلانات مساعدة أمنية جديدة.

وسيخاطب زيلينسكي الكونجرس الأمريكي شخصيا بعد لقائه مع بايدن.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت. وقالت موسكو إن مثل الأسلحة الثقيلة الأخرى، ستصبح هذه الأسلحة "أهدافا مشروعة ذات أولوية" للقوات الروسية، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز