حزمة جديدة من ذخائر المدفعية يقدمها سوناك إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن سوناك سيعلن عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال اجتماع لتحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف)، في ريجا اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف" من طلقات ذخيرة المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيلتقي سوناك أيضا بنظرائه من قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا، لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيدعو سوناك قادة دول تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم العسكري لأوكرانيا أو زيادتها.

وسيتوجه سوناك بعد ذلك إلى إستونيا لتوقيع شراكة تقنية جديدة مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس.

جدير بالذكر ان تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) يضم دول الدنمارك وفنلندا وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والسويد والنرويج.

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