ظلام الحرب.. أوكرانيا تحتاج 17 ألف مولد طاقة لاجتياز فصل الشتاء

المصدر: د ب أ

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تحتاج أوكرانيا إلى حوالي 17 ألف مولد صناعي قوي للطاقة لاجتياز فصل الشتاء، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال شميهال إن الشركات الأوكرانية استوردت 500 ألف مولد طاقة منخفض القدرة، لكن من الضروري استيراد حوالي 17 ألف مولد صناعي قوي لاجتياز فصل الشتاء.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن شميهال قوله في اجتماع للحكومة الأوكرانية يوم الجمعة الماضي إن "الشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم استوردت 500 ألف مولد منخفض القدرة. ومع ذلك، نحتاج إلى حوالي 17 ألف مولد صناعي قوي لاجتياز فصل الشتاء".

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن أمله في تلبية جزء من الطلب بمساندة من الدول الشريكة لبلاده.

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